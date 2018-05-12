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"أنا ابن أبويا" من مسلسل "رحيم" بصوت مدحت صالح ضمن الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 02:58 ص
أنا ابن أبويا من مسلسل رحيم بصوت مدحت صالح ضمن الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال أغنية "أنا ابن أبويا" غناء النجم الكبير مدحت صالح.

وحازت الأغنية على عدد مشاهدات مرتقع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع أول أمس 10 مايو، واستطاعت أن تجلد لها مكانًا وسط قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

مسلسل "رحيم" يخوض من خلاله ياسر جلال ثانى بطولاته فى عالم الدراما التليفزيونية، للعرض خلال سباق رمضان المقبل، من بطولة اللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور، وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.
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