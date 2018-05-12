موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم السبت 12-5-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ريال مدريد، نظيره فريق سيلتا فيجو، اليوم السبت 12-5-2018 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يحل نادي سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.