ديبيكا بادكون بأجنحة الملاك في إطلالتها الثانية بمهرجان كان السينمائي (صور)

أثارت النجمة الهندية ديبيكا بادكون، أعين الجميع بإطلالتها الثانية على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.

وارتدت ديبيكا فستانًا باللون الوردي عالي الذراعين يتميز بطبقات عند الكتفين يحاكيان أجنحة الملاك وعاري الساقين، وقد زادت من أناقتها بماكياج هادئ ورفعت شعرها عن كتفيها.





وكانت ديبيكا قد ارتدت في اليوم الأول لها على السجادة الحمراء فستانًا مطرزًا من مجموعة الزفاف للمصمم زهير مراد للربيع، وزادت من أناقتها بماكياج هادئ مع بعض قطع المجوهرات.





وخطفت ديبيكا الأنظار لظهورها في خمس إطلالات مثيرة نالت على إعجاب الجمهور، منها جلسة تصوير على شاطئ الريفيرا.





وكانت ديبيكا قد حضرت مؤخرًا حفل "Met Gala 2018"، مع نخبة كبيرة من النجوم العالميين، وارتدت فيها فستانًا باللون الأحمر.



