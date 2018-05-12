"سبيس إكس" تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة مستقبلا

أطلقت شركة سبيس إكس، الجمعة، نسخة مطورة من صاروخ (فالكون 9)، المصمم لحمل مركبات مأهولة فى المستقبل، من قاعدة كيب كنافيرال فى فلوريدا حاملا قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات لبنجلادش.





وانطلق الصاروخ بنجاح فى الساعة 4:24 مساء بالتوقيت المحلى من مركز كنيدى للفضاء، والصاروخ الجديد المنتج حديثا هو النسخة (بلوك-5) من (فالكون 9) وأدخل عليه نحو مئة تحديث لزيادة القوة والأمان وإمكانية إعادة الاستخدام.