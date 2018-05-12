الديفا سميرة سعيد تحيي حفلا خيريا للتوعية ضد مرض السرطان.. وتكرم خلاله (صور)





أحيت الديفا سميرة سعيد، حفلًا خيريًا للتوعية ضد مرض السرطان، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لأورام الجهاز الهضمي والكبد.









وأشار الدكتور هشام الغزالة أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس المؤتمر، إلى إنه تم تكريم الفنانة القديرة سميرة سعيد على تبرعها الكريم بإحياء الحفل، ودعمها المستمر لمكافحة المرض وإنجاح حملة التوعية للكشف المبكر، والوقاية من الأورام والتى تقوم بها الجمعية الدولية للأورام.









وأضاف الدكتور هشام الغزالى، أن الجمعية الدولية للأورام بدأت حملة الوقاية والكشف المبكر فى مكتبة الإسكندرية العام الماضى، واستمرارًا للجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض، وإيمانا أن الوقاية خير من العلاج قررت الجمعة بدء حملة جديدة للتوعية والكشف المبكر لأورام البروستاتا والقولون.









جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنه يمكن الوقاية من الأورام بنسبة 40%، أى أنه يمكن أن يقل عدد الحالات الجديدة من الأورام وإنقاذ ما يقرب من 50 ألف مريض كل عام فى مصر.







