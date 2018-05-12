نور الدين: سأعتزل التحكيم لو أثبت فرج عامر اتصالي به

أكد الحكم إبراهيم نور الدين، أنه اعتذر عن إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

وقال "إبراهيم نور الدين" في تصريحات تليفزيونية، لقناة "دي ام سي سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: "تواصلت مع عصام عبد الفتاح بعد حديث فرج عامر رئيس سموحة، وأخبرته رسميا برفضي إدارة مباراة سموحة والزمالك في نهائي كأس مصر".

وتابع: " سأعتزل التحكيم في حال إن اثبت فرج عامر اتصالي به وطلبي تحكيم مباراة نهائي الكأس واعتذرت عن تولي المباراة اليوم".