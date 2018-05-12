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عاجل.. بدء تطبيق حظر التجوال بـ"بغداد" وعدد من المحافظات

السبت 12/مايو/2018 - 02:25 ص
عاجل.. بدء تطبيق حظر التجوال بـبغداد وعدد من المحافظات
تطبيق حظر التجوال ببغداد
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أكد مصدر أمني عراقي، أن القوات الأمنية باشرت بتطبيق حظر التجوال فى بغداد وعدد من المحافظات.

ووفقا لما أذاعته فضائية "السومرية نيوز"، أوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن القوات الأمنية باشرت بتطبيق إجراءات فرض حظر التجوال على سير المركبات فى بغداد وعدد من المحافظات.

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تأمين عملية إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2018 والتي ستجري منذ صباح السبت.

وتقرر فرض حظر للتجوال على سير المركبات في بغداد وعدد من المحافظات، يبدأ من الساعة الثانية عشر من هذه الليلة، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر من ليل السبت.
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