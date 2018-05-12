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418 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 28.9 مليون طن خلال 8 أيام

السبت 12/مايو/2018 - 02:19 ص
418 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 28.9 مليون طن خلال 8 أيام
الفريق مهاب مميش - صورة أرشيفية
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى الخميس الماضى، عبور 418 سفينة بحمولة 28.9 مليون طن.

وأكد في تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وأكدت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس عبر القناه 53 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن ويوم الجمعة عبرت 46 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وشهد يوم السبت عبور 53 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 44 سفينة قناة السويس، وعبرت يوم الإثنين 55 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن، وشهدت القناة يوم الثلاثاء عبور 58 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الأربعاء القناة 53 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن، وشهدت القناة يوم الخميس عبور 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالي عبور السفن خلال 8 أيام فقط إلى 418 سفينة بحمولة 28.9 مليون طن.
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