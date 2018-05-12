صلاح: عودتي لإنجلترا تحديت بها الجميع وكلوب متعاون

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن حياته تعتمد على التحديات التي يدخلها ويسعى للفوز بها سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أن من أعظم التحديات التي دخلها هي عودته لإنجلترا عن طريق بوابة ليفربول، في الوقت الذي حذره الجميع من تلك الخطوة وطالبوه بعد اتخاذها والاستمرار مع روما لفترة آخرى ولكنه رفض.

وشدد صلاح، على أنه يرى أشياء ويقيم أموره عكس الجميع فهو الوحيد القادر على اتخاذ قرار يخصه وتطور أداءه من عام لعام ساعده على النجاح في تلك الخطوة.

وأشاد الفرعون المصري بيورجن كلوب مديره الفني في ليفربول، مؤكدًا أنه كان من عوامل تطوره وأنه مدرب متعاون ويتعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل جيد.