ديبيكا بادكون في جلسة تصوير على شاطئ الريفيرا (صور)

شاركت النجمة الهندية ديبيكا بادكون، جمهورها بعض الصور من جلسة تصوير على شاطئ الريفيرا على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.

وكانت ديبيكا قد إرتدت في اليوم الأول لها على السجادة الحمراء فستانًا مطرزًا من مجموعة الزفاف للمصمم زهير مراد للربيع، وزادت من أناقتها بماكياج هادئ مع بعض قطع المجوهرات.





وخطفت ديبيكا الأنظار لظهورها في خمس إطلالات مثيرة نالت على إعجاب الجمهور، ومن المنتظر أن يكون لها إطلالة ثانية غدًا على السجادة الحمراء.





وكانت ديبيكا قد حضرت مؤخرًا حفل "Met Gala 2018"، مع نخبة كبيرة من النجوم العالميين، وإرتدت فيها فستانًا باللون الأحمر.







