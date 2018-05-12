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محمد صلاح يتحدث عن "عيب" الكالتشيو و"ميزة" البريميرليج و"مهارة" الليجا

السبت 12/مايو/2018 - 02:04 ص
محمد صلاح يتحدث عن عيب الكالتشيو وميزة البريميرليج ومهارة الليجا
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن الفارق بين الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم ويتميز بالسرعة وهو ما يفضله فكان أكثر ما يواجهه من الصعوبات هو الأداء الهادئ البطيء بالدوري الإيطالي.

 

وشدد صلاح، على أن مباريات الدوري الإنجليزي تكون حماسية، ولكن الدوري الإسباني يتميز بالمهارة ولكن على الجانب البدني، البريميرليج يتميز عن كل الدوريات بأن لاعبيه أعلى بدنيا بفوارق واضحة.

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