تعرف على طلب محمد صلاح من المسئولين في مصر

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن الجماهير يجب أن تعود للظهور في مدرجات الملاعب المصرية حتى يتمكن اللاعب المصري من الاحساس بتلك المتعة فمن السئ جدًا عدم تواجدهم لتشجيع اللاعبين.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، بالتأكيد المسؤولين يعلمون أكثر مني ولكن وجود الجماهير مطلوب جدًا للاعب ورأيت جمالهم في مباراة الكونغو مع منتخب مصر.

وأتم نجم ليفربول: "الملعب من غير جمهور صعب جدًا".