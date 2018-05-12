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العثور على لقيطة أمام مساكن بسنديلة بالدقهلية

السبت 12/مايو/2018 - 01:58 ص
العثور على لقيطة أمام مساكن بسنديلة بالدقهلية
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سالى رضوان
 
استقبلت مستشفى بلقاس المركزى طفلة لقيطة عثر عليها الأهالى أمام المساكن الشعبيىة بقرية سنديلة التابعة لمركز بلقاس فى محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بعثور الأهالى بقرية بسنديلة على طفلة لقيطة ملفوفة داخل المساكن بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب كريم الشهاوى رئيس نقطة شرطة بسنديلة وبالفحص تبين وجود طفلة تبلغ من العمر 3 أيام ملفوفة وبملابسها كاملة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3539 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة بلقاس وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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