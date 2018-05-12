عاجل.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود اليوم السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون حاله معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 19 30

وسط الدلتا 18 29

الإسكندرية 19 25

بلطيم 18 25

مطروح 18 24

السلوم 16 23

سيوة 20 31

بورسعيد 20 24

دمياط 20 25

العريش 18 26

رفح 18 25

الإسماعيلية 18 30

السويس 19 29

رأس سدر 21 28

نخل 18 28

نويبع 22 30

طابا 21 29

كاترين 16 29

الطور 21 32

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 25 32

مرسى علم 23 31

الفيوم 20 31

بني سويف 20 31

المنيا 21 31

أسيوط 22 32

سوهاج 23 32

قنا 25 33

الأقصر 25 34

أسوان 26 36

أبوسمبل 27 38

الوادي الجديد 22 34

شلاتين 25 34

أبو رماد 24 33

رأس حدربة 25 32

حلايب 26 30