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عرض أفلام تجريبية بمركز سيماتك.. الأحد

السبت 12/مايو/2018 - 02:00 ص
عرض أفلام تجريبية بمركز سيماتك.. الأحد
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شيماء عطية
 

يعرض "سيماتك - مركز الفيلم البديل" مجموعة من الأفلام القصيرة تحت عنوان "الضحك بأسنان بيضاء: أعمال تجريبية من شيكاجو" وهو برنامج من إعداد كاثلين ساكس من دار سينما نايتينجيل، بدعم من إيميلي إدي، وجي بي ميب، وذلك في السابعة مساء الأحد ١٣ مايو الجاري.


ويتضمن البرنامج عرض أفلام "والسِحر – جي بي ميب (٢٠١٨، ٥ ق)، (أستطيع؟) ألا أهزم – إيميلي إدي (٢٠١٣، ٩ ق)، الحكمة الشاملة للتجلي الذي لا مفر منه – أمير جورج (٢٠١٦، ٢ ق)، منزل اللعب – آندي ريزِك (٢٠١١، ١٠ ق)، دوري ، دوري جيداً في السماء – تومي هيفرون (٢٠١٥، ٣ ق)، أزيز، ملفوف – جيسي مالمِد (٢٠١٥، ٧ ق)، أغانٍ من العنبر – مليكا باس (٢٠٠٨، ٢٣ ق)، اهتمام – زاكاري هاتشينسُن (٢٠١٦، ٥ ق)، أَحِب الشيء/ اترك الشيء – توم بالازولو (١٩٧٣، ١٤ ق)، غير متاح – لوري فِلكر (٢٠١٥، ٤ ق)".



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