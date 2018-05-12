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البيت الأبيض ينتقد "الأفعال المتهورة" لإيران ضد الاستقرار بالشرق الأوسط

السبت 12/مايو/2018 - 01:50 ص
البيت الأبيض ينتقد الأفعال المتهورة لإيران ضد الاستقرار بالشرق الأوسط
البيت الأبيض - صورة أرشيفية
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انتقد البيت الأبيض، الجمعة، الأفعال المتهورة لإيران، محذرا من أنها تشكل "تهديدًا خطيرًا" للاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء انتقاد البيت الأبيض، بعد أن اتهمت إسرائيل قوات ايرانية فى سوريا بإطلاق 20 صاروخا على الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان، ما أدى إلى رد إسرائيلي بشن غارات ضد مواقع تابعة للحرس الثورى الإيراني في سوريا.

وقال إن إيران "تنفق الموارد لتصدير التأثير المزعزع فى الشرق الاوسط، فى وقت يقع الشعب الايرانى ضحية لاقتصاد متعثر".

وتابعت الرئاسة الأمريكية: "هذا الاسبوع أطلقت قوات الحرس الثورى الايرانى صواريخ على مدنيين اسرائيليين، كما اطلق وكلاء ايران فى اليمن صاروخا بالستيا على الرياض".

وأوضحت: "هذه الافعال تشكل دليلا على ان الافعال المتهورة للنظام الايرانى تشكل تهديدا خطيرا لسلام المنطقة وامنها".

وأشارت: "لقد حان الوقت للامم التى تتحلى بالمسؤولية، لكى تضغط على ايران من اجل تغيير سلوكها الخطير".

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين باليمن، حيث يقاتلون قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، التي تدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا.
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