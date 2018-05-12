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إيشواريا راي باتشان في طريقها لفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 01:47 ص
إيشواريا راي باتشان في طريقها لفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي (صور)
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شيماء احمد
 


تسافر النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة إيشواريا راي باتشان، إلى فرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.


وقد شوهدت إيشواريا في مطار مومباي برفقة ابنتها أراديا باتشان، في طريقهم لفرنسا، حيث تسير إيشواريا على السجادة الحمراء لكان للمرة الـ17 كممثلة للعلامة التجارية لوريال باريس.


وينتظر الجميع الأزياء التي سترتديها إيشواريا في إطلالاتها، فهي تخطف الأنظار عامًا بعد عام بسبب حفاظها على جمالها وابتسامتها الساحرة.


إيشواريا راي باتشان في طريقها لفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان في طريقها لفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي (صور)
إيشواريا راي باتشان في طريقها لفرنسا لحضور مهرجان كان السينمائي (صور)
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