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محمد صلاح يتحدث عن مستقبل مكة

السبت 12/مايو/2018 - 01:39 ص
محمد صلاح يتحدث عن مستقبل مكة
محمد صلاح وابنته
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إسراء شاكر
 

تحدث الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن مستقبل كريمته مكة، وسط المجتمع الذي يعيش به واختلاف العادات والتقاليد، مؤكدًا أنه غير قلق تمامًا بشأنها وسيمنحها حرية اختيار مستقبلها في كافة مجالات حياتها.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه شخص ديمقراطي جدًا ولا يوجد لديه أي مشكلة في تحديد مكة لأسلوب حياتها والطريق الذي ستسلكه وسيخدم طموحها.

 

وقال صلاح، إنه لا يمانع في ظهور مكة بالإعلانات معه أو عن طريق صور شخصية له فهو مؤمن بالحسد ولكنه مؤمن بأنه يوجد ما يبطل الحسد ويعتمد على ذلك.

 

وشدد الفرعون المصري على أنه يتواجد مع مكة وقت طويل بالبيت فهو يفضل أن يقضى وقته بالبيت بعد الانتهاء من تدريباته.

 

وأتم صلاح ضاحكًا، "مكة كانت هي بطلة الإعلان الذي قمت بتصويره لأحد شركات الاتصالات وأخذت الأضواء مني كثيرًا"

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