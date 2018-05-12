محمد صلاح: سعيد بحملة "انت أقوى من المخدرات".. والكشري أكلتي المصرية المفضلة

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن الكشري هو الأكلة المصرية المفضلة له ولكن طوال تواجده بلندن يكون أكله صحي.

وأضاف صلاح، في تصريحات عبر فضائية ON E، أن والدته عندما تزوره تطبخ له الحمام والبط والسمك وأنه يأكل في لندن 4 مرات في اليوم.

كما أشاد صلاح، بحملة "إنت أقوى من المخدرات"، مؤكدًا أنه سعيد بالمشاركة بتلك الحملة التي تهدف للإقلاع عن الإدمات والمخدرات والتي حققت نسبة نجاح 400% لأن تغيير حياة شخص للأفضل من الأشياء المهمة بالنسبة له.