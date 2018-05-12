ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح: سعيد بحملة "انت أقوى من المخدرات".. والكشري أكلتي المصرية المفضلة

السبت 12/مايو/2018 - 01:36 ص
محمد صلاح: سعيد بحملة انت أقوى من المخدرات.. والكشري أكلتي المصرية المفضلة
محمد صلاح
طباعة
إسراء شاكر
 

 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن الكشري هو الأكلة المصرية المفضلة له ولكن طوال تواجده بلندن يكون أكله صحي.

 

وأضاف صلاح، في تصريحات عبر فضائية ON E، أن والدته عندما تزوره تطبخ له الحمام والبط والسمك وأنه يأكل في لندن 4 مرات في اليوم.

 

كما أشاد صلاح، بحملة "إنت أقوى من المخدرات"، مؤكدًا أنه سعيد بالمشاركة بتلك الحملة التي تهدف للإقلاع عن الإدمات والمخدرات والتي حققت نسبة نجاح 400% لأن تغيير حياة شخص للأفضل من الأشياء المهمة بالنسبة له.

المزيد عن: محمد صلاح رياضة انت أقوى من المخدرات الكشري الأخبار الرياضية أكلة مفضلة أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 2:10:02 AM