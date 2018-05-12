البالون يستقبل شهر رمضان بـ"شباب في عين الرسول" مع شيخ المداحين الكحلاوي

في إطار تنشيط فرق ومواقع قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتور عادل عبده تجري على قدم وساق بروفات عرض "شباب في عين الرسول" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية.





العرض بطولة كلا من الفنان القدير أحمد الكحلاوي مداح الرسول، أحمد ماهر، مديحه حمدي، أشرف عبدالغفور، بمشاركة النجم الشاب احمد عزمي والنجمة الشابة إيمان إمام، والفنان رضا إدريس، سيد عبد الرحمن، أحمد الشريف، لبني الشيخ، الفنانة سحر عبد الله، سناء يسري، إبراهيم غنام، هادي خفاجة، بالإشتراك مع كورال فرقة الإنشاد الديني، فكرة وألحان وغناء الدكتور أحمد الكحلاوي، تأليف سراج الدين عبد القادر، توزيع موسيقي محمد احمد الكحلاوي، تصميم استعراضات مصطفي محسن، إضاءة شريف البرعي، ديكور محمد هاشم، مساعد مخرج محمد الاسيوطي، منفذ إخراج محمد رجب، العرض من إخراج صلاح لبيب.





يذكر أن قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية يشهد حالة من الإزدهار والنشاط الفني المكثف وقد قامت وزيرة الثقافة أ.د إيناس عبد الدايم بزيارته مرتين خلال الشهرالماضي الاولي في إفتتاح مسرح وسيرك ١٥ مايو الذي فتح أبوابة للجمهور بعد إغلاق دام لأكثر من عشرون عاما وأصبح يحقق لافتة كامل العدد والزيارة الثانية كانت لمسرح البالون بعد تفعيل دور الأوركسترا الحية لفرقة رضا وضخ وجوه جديدة لها وتجري الاستعدادات بإيقاع سريع لافتتاح مسرح عبدالوهاب بالاسكندرية ومسرح وسيرك جمصة الي جانب برنامج مكثف لشهر رمضان المبارك.







