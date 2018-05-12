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صلاح: إشادة الأساطير تسعدني وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا

السبت 12/مايو/2018 - 01:32 ص
صلاح: إشادة الأساطير تسعدني وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن الإشادة التي يحظى بها من الأساطير تسعده وتدفعه للأمام فحديث بيليه ومارادونا وجاري لينكر ودروجبا عندما يشيدون به يكون له طعم مختلف وخاص.

 

وأضاف صلاح، في تصريحات عبر فضائية ON E، أنه يركز باستمرار ويطور من نفسه وقبل نزوله للمباريات يهيء نفسه نفسيًا وبدنيًا للتركيز على الهدف.

 

وتمنى محمد صلاح، التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الموسم الحالي، مؤكدًا أنها الأمنية الأهم بالنسبة له حاليًا.

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