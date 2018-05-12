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محمد صلاح: أتابع أخبار مصر والدوري المصري باستمرار

السبت 12/مايو/2018 - 01:20 ص
محمد صلاح: أتابع أخبار مصر والدوري المصري باستمرار
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوفه ليفربول الإنجليزي، عن حرصه المستمر على متابعه الدوي المصري ومعرفة الأجواء والنتائج وأخبار الفرق المصرية.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه يكون حريصا أيضًا على متابعه أخبار البلد وكل ما يدور بها رغم وجوده خارجها لفترات طويلة عن طريق تصفح المواقع أو سؤال المقربين منه.

 

ووجه صلاح، رسالة للمصريين بأن يكونوا مؤمنين بحلمهم وأنهم يستطيعون الوصول إليه رغم الظروف وكل المعوقات التي سيواجهونها ولكن في النهاية أي شخص قادر على تحقيق ما يريد.

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