ديبيكا بادكون تخطف الأنظار بإطلالتها البيضاء في مهرجان كان السينمائي (صور)

خطفت النجمة الهندية ديبيكا بادكون، الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018.

ديبيكا ارتدت فستانًا مطرزًا من مجموعة الزفاف للمصمم زهير مراد للربيع، وزادت من أناقتها بماكياج هادئ مع بعض قطع المجوهرات.





وتعتبر هذه هي السنة الثانية التي تشارك فيها ديبيكا بمهرجان كان كممثلة لإحدى العلامات التجارية، ومن المقرر أن تظهر غدًا في إطلالتها الثانية على السجادة الحمراء لكان.





وكانت ديبيكا قد حضرت مؤخرًا حفل "Met Gala 2018"، مع نخبة كبيرة من النجوم العالميين، وإرتدت فيها فستانًا باللون الأحمر.







