"الامتحانات" تجبر ثنائي الأهلي على مغادرة الإمارات والعودة للقاهرة

توجها علي لطفي، وعمرو السعداوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المطار منذ قليل، للعودة إلى القاهرة بسبب ارتباطهما بأداء الامتحانات.

وتواجد الأهلي في الإمارات لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي والذي شهد فوز الأهلي بهدف دون رد.

يذكر أن الأهلي يطير إلى أوغندا، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كامبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.