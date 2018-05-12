محمد صلاح يحكي عن تأثير أغنية "مو صلاح" عليه

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه يتأثر كثيرًا بالهتافات والأغنية التي يرددها له جماهير ليفربول باستمرار.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أن أغنية "مو صلاح" الشهيرة، تحمل له مشاعر مميزة وصعبة في نفس الوقت لأن احساس اللاعب بأنه الوحيد الذي تنشد له الجماهير يزيده عظمة وفخرًا ولكنها تكون صعبة لأنه تزيد من الضغوطات عليه.

وشدد صلاح، على أنه يكون سعيد جدًا بها ولكنها تزيد من الضغوط عليه خاصة في حال إذا لم يحالفه التوفيق ويحرز هدفًا.