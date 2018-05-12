مريم خليفة: أنا زملكاوية جدا.. وتوجه رسالة لمحمد صلاح: ياللي مشرفنا (فيديو وصور)



حرصت الفنانة الشابة مريم خليفة، على توجيه رسالة للمنتخب المصري قبل مباراة كأس العالم في روسيا، مشيرة إلى انتمائها لنادي "الزمالك".





وأضافت مريم، خلال عدسة "الفجر الفني" رسالة للاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أكدت له خلالها أنه وجهة مصرية مشرفة في كل مكان، كما حرصت على الدعاء له بالنجاح والتميز.



