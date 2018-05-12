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محمد صلاح: زيدان من الأساطير التي أعشقها منذ صغري

السبت 12/مايو/2018 - 01:05 ص
محمد صلاح: زيدان من الأساطير التي أعشقها منذ صغري
محمد صلاح وزيدان
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إسراء شاكر
 

 

أعلن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن عشقه لزين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، من صغره.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه منذ صغره وهو يعشق زيدان ورونالدو وتوتي ويعتبرهم مثل أعلى له.

 

وقال صلاح، سعيد جدًا بلعبي بجوار توتي الذي كان أسطورة طفولتي.

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