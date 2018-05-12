ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على تشكيل عصابس مكون من 3 أشخاص مسجلين وسابق اتهامهم في قضايا متنوعة وتخصصوا في سرقة المتاجر عن طريق المغافلة، تحت إشراف اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية.



وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابياتكون من الشحات شعبان محمد أبو المعاطى 30 سنه عاطل ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 904313 والسابق اتهامه في " 9 " قضايا [ سرقه مساكن ومتاجر ] أخرهم القضية رقم 22862015 جنح مركز نبروه" سرقة مبلغ مالي "، وزينهم يوسف محمد يوسف الشرقاوي 30 سنة عاطل ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 126713 والسابق اتهامه في 2 قضية "سرقة" أخرهم القضية رقم 6555 لسنة 2007 جنح مركز نبروه (سرقة).



كما تم ضبط وليد محمد اصبر العجمي س41عاطل ومقيم بندر نبروه ومدرج معلومات جنائية تحت رقم126713والسابق اتهامه في 2 قضيه "سرقة" أخرهم القضية رقم 12561989 جنح مركز طلخا "سرقة " ويقيمون قرية نشا دائرة مركز نبروه تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المتاجر عن طريق المغافلة



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضمت ضباط وحدة مباحث المركز، أسفرت إحداها عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار" وبحوزة الثاني سلاح ناري "فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار.





وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب سرقة " 12 " هاتف محمول ومبلغ مالي 2000 جنيه من داخل محل هواتف محمولة بقرية نشا دائرة المركز عن بلاغ السعيد محمود عبدالرحمن والمقيم قرية "نشا" دائرة المركز، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4498 لسنة 2018 جنح مركز نبروه.



كما اعترفوا بسرقة كمية من السجائر ومبلغ مالي 600 جنيه من داخل محل بقاله بقرية نشا دائرة المركز عن بلاغ سمير عبد الله مصطفى والمقيم قرية " نشا " دائرة المركز، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5143 لسنة 2018 جنح مركز نبروه، وسرقة 4 جركن كبير الحجم زيت سيارات من داخل محل زيوت سيارات بقرية نشا دائرة المركز عن بلاغ دولت أمين عبد الحميد شلبي والمقيمة قرية " نشا " دائرة المركز، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6119 لسنة 2018 جنح مركز نبروه.



وارتكبوا سرقة مبلغ مالي 2000 جنيه من داخل محل إكسسوار توك توك بقرية نشا دائرة المركز عن بلاغ عاطف منصور السعيد والمقيم قرية " نشا " دائرة المركز، والمحرر بشأنها المحضر رقم 421 لسنة 2018 جنح مركز نبروه وسرقة بوتاجاز وغسالة وثلاجة من داخل محل مخزن أدوات كهربائية ببندر نبروه عن بلاغ سعدية أبو العلا يونس والمقيمة بندر نبروه، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4534 لسنة 2018 جنح مركز نبروه.



وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.