"الناتو" يجري مناورات "الرعد المشتعل" بالقرب من روسيا





أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، الجمعة، المناورات العسكرية السنوية للدعم الناري "الرعد المشتعل" ستجري في ليتوانيا في الفترة من 14 إلى 25 مايو بمشاركة فرق عسكرية من 9 دول من حلف الناتو.





وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الليتوانية، أنه "وصل أكثر من 100 من مشاة البحرية الأمريكية مع معداتهم العسكرية – وفقا لما نشرته "سبوتنيك".





وسيشارك الجنود الأمريكيون مع أكثر من 1200 جندي، في المناورات على الدعم الناري "الرعد المشتعل- 2018". وستجري المناورات في ميدان الفريق سيلفستريس تشوكاسكاس في بابرادا (منطقة شفينتشينسكي) وفي ميدان جايزون في روكلا (منطقة جونافا)".





وأشار إلى أن هذه المناورات تجري في ليتوانيا للمرة السادسة. وسيتم نقل الجنود جزئيا في 21 مايو إلى ميدان للتدريب، حيث ستجرى هناك لأول مرة في التاريخ تدريبات لإطلاق نار حي بمشاركة القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية.





ووفقا للدفاع الليتوانية، فإن قوات 9 دول أعضاء في الناتو (الولايات المتحدة، كندا، كرواتيا، لاتفيا، بولندا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، وألمانيا) ستشارك في مناورات" الرعد المشتعل-2018".