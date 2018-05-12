عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تتويج الزمالك بكأس مصر في حال انسحاب سموحة

نفى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تصعيد الأسيوطي، للعب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بدلا من سموحة، في حال انسحاب الأخير رسميا.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة: " الزمالك سيتوج بطلا لكأس مصر في حالة انسحاب سموحة، ولن يكون النهائي بين الزمالك والأسيوطي، كما تردد في الإعلام".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أنه يرى أن سموحة لن ينسحب وسيخوض اللقاء بشكل عادي.

وكان محمد فرج عامر، رئيس سموحة، هدد بالانسحاب من نهائي كأس مصر، بسبب الاعتماد على حكام مصريين في المباراة.