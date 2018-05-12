شباب الصحفيين: "الأناضول" تضع خطة ممولة من أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية

كشفت جبهة شباب الصحفيين، أن "الأناضول" تضع خطة ممنهجة وممولة من أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية، لتمرير المصالحة مع الإخوان الإرهابية، معتمدة على القيادي الإخواني يوسف ندا، الذي سيظهر غدا في حوار مع الوكالة ليطرح رؤية الجماعة للمصالحة المزعومة.





وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، إن حوار ندا مع الأناضول، سينشرغدا ويترجم إلى اللغات الأجنبية والتركية، في محاولة يائسة وبائسة للتعاطف مع جماعة الدم والخراب.





وأضاف أن "ندا" سيدعي كذبا وزورا كعادة الجماعة الإرهابية، انة تواصل مع مسئولين مصريين على غير الحقيقة لايهام الرأي العام أن أعضاء الجماعة يبحثون عن السلام والمصالحة ويظهر الدولة انها رافضة، وتناسي ندا، ومن على شاكلتهم دماء الشهداء الطاهرة التي ارتوت بها مصرنا الغالية والقتل والنهب والسرقة وأن الشعب المصري يرفض المصالحة شكلا وموضوعا.





وحذرت الجبهة المواطنيين من الانسياق وراء هذه الدعوات الهدامة الكاذبة المغرضة فباطنها العذاب وظاهرها الكذب والخيانة، وهل يعقل أن نتصالح مع القتلة الذين لاعهد ولا وعد لهم.