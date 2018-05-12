صلاح: "مكنتش عايز أكون زي أي لاعب احترف ورجع".. أنا أقدر

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه دائمًا يؤمن بنفسه وقدراته أنه قادر على فعل كل ما يريده ولا يوجد مستحيل أمامه.

وأضاف محمد صلاح في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه بمجرد خروجه للاحتراف قال لنفسه: "مش عايز أبقى زي أي لاعب سافر ورجع تاني .. مش هرجع".

وقال الفرعون المصري: "كنت عايز أبقى شخص مختلف وحالة مختلفة والناس تتابعني وأبقى ملهم ليهم هو ده كان هدفي".

وتابع صلاح: "من الطبيعي أن يكون الشخص وسط الأساطير طالما هو قادر على ذلك لابد أن يحاول لسنوات ولا ييأس بالتأكيد سيصل لمراده.

وشدد نجم ليفربول، على أن الجميع من حوله كانوا يقولون له أن أجيال منتخب مصر من قبل جيله حاولوا ولم يصلوا لمرادهم، ولكن تجاهل الأحاديث وأصر على الوصول لكأس العالم خاصة بعد الفشل في التتويج بكأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه كل عام يحاول التطوير من نفسه وأدائه.

وأكد صلاح، على أنه سيحاول خلال السنوات المقبلة ألا يتراجع ويستكمل مسيرته لأن كل شخص يحب نفسه يسعى لتقديم أفضل مالديه ووضع نفسه في أفضل حال.