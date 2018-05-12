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محمد صلاح: الشهرة تضايقني ولكن!

السبت 12/مايو/2018 - 12:44 ص
محمد صلاح: الشهرة تضايقني ولكن!
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن أجواء الشهرة تضايقه في أحيان كثيرة فهي ذو حدين دائمًا.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه عندما يشعر بضيق من الشهرة ينظر لصورة قديمًا ويتذكر عندما كان يتمنى أن يكون مشهورًا والجميع يعرفونه وأن ما وصل له حاليًا هو حلمه منذ سنوات.

 

وقال صلاح، ضاحكًا "كنت أتمنى أن يعرفني الناس حاليًا أتمنى ألا يعرفونني".

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