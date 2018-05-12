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رمضان صبحي عن "تريكة": تمريرة واحدة منه تساوي هدف في شباك المنافس

السبت 12/مايو/2018 - 12:39 ص
رمضان صبحي عن تريكة: تمريرة واحدة منه تساوي هدف في شباك المنافس
تريكة ورمضان صبحي
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ريهام عبد المحسن
 

توقع رمضان صبحي نجم ستوك سيتي، تألق المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا، منتصف يونيو المقبل، وأكد أنه كان يتمنى اللعب بجوار كلا من حسام حسن ومحمد أبو تريكة.

 

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لفضائية mbc مصر: " أتوقع فوز البرازيل بمونديال روسيا والمنتخبات العربية ستقدم شئ مميز فيه".

 

وأضاف: "كنت أتمنى اللعب بجوار كلا من حسام حسن وأبو تريكه الذي من تمريرة يجعل اللاعب يسجل هدف".

 

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: " أخاف من الإصابات وأن أنهي مشواري مع الكرة بسببها".

 

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