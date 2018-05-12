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محمد صلاح: لو كنت مضيت للزمالك مكنتش هعرف أخرج بسهولة

السبت 12/مايو/2018 - 12:36 ص
محمد صلاح: لو كنت مضيت للزمالك مكنتش هعرف أخرج بسهولة
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه لو كان وقع للزمالك قبل خروجه لبازل السويسري، لاختلفت مسيرته تمامًا في كرة القدم لأن الأهلي والزمالك معروفان بأنهما لا يفرطان في اللاعبين بسهولة.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه انتقل لبازل بعد شهر من رفضه في الزمالك، وبعدها توقفت كرة القدم في مصر لفترة طويلة لذلك كان الأفضل له بالفعل عدم التوقيع للزمالك.

 

وشدد صلاح، على أن فترة بازل تعتبر الخطوة الأهم في مسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى نادي المقاولون الذي بدأ معه مسيرته ويعد من أهم فترات حياته الكروية.

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