إيمري يرفض التعليق على مستقبل نيمار

رفض أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان التعليق على مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رين بالدوري الفرنسي.

وعند سؤاله عن وضع البرازيلي، بدأ إيمري في دحر عينيه ورفع حاجبيه وضحك ضحكة خافتة، ثم قام بتحريك الميكروفون قبل الإجابة على السؤال، ثم سحب الميكروفون مرة أخرى.

وقال: "أنا آسف لأنك اضطررت إلى الخروج من وسط باريس لطرح هذا السؤال متسائلا عما سيقولونه وما إذا كان أي شخص سيقول شيئا".

واختتم إيمري تصريحاته قائلاً: "أنا لست الشخص الذي يقول أي شيء".

ويستعد ايمري لمباراة فريقه في الدوري الفرنسي، حيث سيواجه رين على أرضه، اليوم السبت.