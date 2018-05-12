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عاجل.. "محمد صلاح" يوجه رسالة للشباب في مصر (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 12:29 ص
عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة للشباب في مصر (فيديو)
اللاعب محمد صلاح
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وجه لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى الشباب في مصر، وقال إنه لكي تحقق شيئًا تريده عليك أن تكون مؤمنًا بنفسك.

وتابع في حواره مع الإعلامي المصري "عمرو أديب"، أنه على الشباب الإيمان بقدراتهم "على تحقيق ما يريدون".

وطالب محمد صلاح الشباب المصري بالتفكير في الأمور بهذه الطريقة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة "كتاب كرة القدم الإنجليزية" (FWA)  أمس الخميس، بعد أن أحرز 43 هدفا في جميع مبارياته مع ليفربول، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.


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