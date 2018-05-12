الفرعون المصري يكشف عن فارق وحيد بين اللاعب العربي والإنجليزي

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن العقلية وطريقة التفكير هي التي تمثل فارق بين اللاعب العربي والأوروبي بصفة عامة.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أن مصر تمتلك مواهب كبيرة جدًا ومختلف ولكن الفارق في المخ وعقلية اللاعب.

وشدد صلاح، على أنه لا يوجد فروق آخرى بين اللاعب العربي والإنجليزي بل أن العرب في أحيان كثيرة تكون موهبتهم أكبر ولكنهم لا يحسنون استخدامها ولا توظيفها.

واستشهد الفرعون المصري بنفسه بأنه لم يكن اللاعب الأفضل موهبة بين جيله ولكنه هو أخذ خطوات لم يتمكن غيره من اتخاذها، لأنه يرى أن أي شئ قادر على التطوير ولكن حسب قدرة الشخص وقوة دافعه.