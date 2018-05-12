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صلاح: مصر قادرة على صناعة الإنجاز في كأس العالم ومباراة روسيا الأصعب

السبت 12/مايو/2018 - 12:13 ص
صلاح: مصر قادرة على صناعة الإنجاز في كأس العالم ومباراة روسيا الأصعب
محمد صلاح
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إسراء شاكر
 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أن منتخب مصر قادر على صناعة إنجاز كبير بكأس العالم المنتظر بروسيا 2018 وليس فقط التمثيل بالبطولة.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه متفائل في الوقت الذي يبدو فيه الجميع غير متفائلين ولكن بعيدًا عن مدى واقعية الأمر من عدمه ولكن منتخب مصر قادر ونحن قادرون فهذا هو اعتقاد اللاعبين والجهاز الفني.

 

وقال صلاح، إنه من الموسم الماضي وكل ما يشغل باله هو كيف يقود منتخب مصر لكأس العالم ويظهر الفراعنة بشكل مميز بالمونديال.

 

وشدد على صعوبة مباراة منتخب مصر أمام روسيا، بسبب أن المباراة ستكون على أرض الأخير في وسط جماهيرهم وهذا سيشكل صعوبة كبيرة على اللاعبين وضغوطات كبيرة.

 

وتابع صلاح،" لكن لاشك في أي مباراة أوروجواي والسعودية ستكون صعبة جدًا أيضًا ولكن هناك عوامل كثيرة تزيد من صعوبة مواجهة روسيا.

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