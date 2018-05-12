تعليق عميدة "تربية رياضية طنطا" على مشاجرة الطلاب بالمسرح الجامعي



وأشار خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن الطالبين إحدهما طالب بالدراسات العليا كلية الآداب، والآخر طالب بكلية التربية ارياضية بسبب اختلافهما على ترتيب العرض المسرحي.



وأضافت أن المشاجرات أمر وارد الحدوث في أي جامعة، حيث لا يمكن إحكام السيطرة 100% على الطلاب، لافتة إلى أن الشرطة فضت المشاجرة بين الطلاب، وسيحصل كل طرف على عقابه، مؤكده أن مهرجان المسرح الجامعي سيستأنف.



قالت الدكتورة عزة الوسيمي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إن واقعة المشاجرة بين طالبين بجامعة طنطا على هامش مهرجان المسرح الجامعي، وقعت خارج نطاق الجامعة، وليست داخل الحرم الجامعي.