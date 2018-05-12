ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليق عميدة "تربية رياضية طنطا" على مشاجرة الطلاب بالمسرح الجامعي

السبت 12/مايو/2018 - 12:17 ص
تعليق عميدة تربية رياضية طنطا على مشاجرة الطلاب بالمسرح الجامعي
جامعة طنطا
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة عزة الوسيمي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إن واقعة المشاجرة بين طالبين بجامعة طنطا على هامش مهرجان المسرح الجامعي، وقعت خارج نطاق الجامعة، وليست داخل الحرم الجامعي.

وأشار خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن الطالبين إحدهما طالب بالدراسات العليا كلية الآداب، والآخر طالب بكلية التربية ارياضية بسبب اختلافهما على ترتيب العرض المسرحي.

وأضافت أن المشاجرات أمر وارد الحدوث في أي جامعة، حيث لا يمكن إحكام السيطرة 100% على الطلاب، لافتة إلى أن الشرطة فضت المشاجرة بين الطلاب، وسيحصل كل طرف على عقابه، مؤكده أن مهرجان المسرح الجامعي سيستأنف.
المزيد عن: مشاجرة مسرح تربية رياضية مسرح الجامعة محافظة الغربية كلية التربية رياضية طنطا طلاب كلية تربية رياضية جامعة طنطا توك شو التوك شو اخبار مصر اخبار توك شو اخبار الغربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 12:40:01 AM