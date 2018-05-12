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رئيس وزراء بريطانيا تتفق مع "ترامب" على ضرورة إجراء محادثات بشأن عقوبات إيران

السبت 12/مايو/2018 - 12:10 ص
رئيس وزراء بريطانيا تتفق مع ترامب على ضرورة إجراء محادثات بشأن عقوبات إيران
رئيس وزراء بريطانيا ودونالد ترامب
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اتفقت رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة مدى وكيفية تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأجنبية العاملة فى إيران - وفقًا لما نشرته "رويترز".

كان ترامب قال فى وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية التى ستعاقب الشركات الأجنبية التى تتعامل مع إيران وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وتسبب ذلك فى إثارة قلق بريطانيا وفرنسا وألمانيا التى ظلت ملتزمة بالاتفاق ولها صلات تجارية مهمة مع طهران.

وقالت متحدثة باسم ماى: "تحدثت رئيسة الوزراء عن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على تلك الشركات التى تقوم حاليا بأعمال فى إيران"، وأضافت: "اتفقا على إجراء محادثات بين فرقنا".

وأضافت المتحدثة أن ماى قالت لترامب إن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين ما زالوا "ملتزمين تماما" بضمان مواصلة تطبيق الاتفاق باعتباره أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها النووى لأغراض سلمية.

وأدان ترامب وماى الهجمات الصاروخية الإيرانية على قوات إسرائيلية وساندا بقوة حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها.

وقالت المتحدثة "اتفقا على الحاجة إلى تهدئة كل الأطراف وأهمية مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار فى المنطقة".
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