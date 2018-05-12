"فيفا" عن "غالي": واحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي والمنتخب

تمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستقبل كروي ناجح لحسام غالي قائد الأهلي، وذلك بعدما أقام مهرجان اعتزاله كرة القدم مساء اليوم.

وغرد فيفا على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر": "‏خالص التمنيات لواحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب ‎المصري والنادي ‎الأهلي "الكابيتانو" حسام غالي بمستقبل كروي جديد مليء بنجاحات مستمرة تضاف إلى أمجاده في ملاعب كرة القدم، شكرا حسام غالي".