ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"فيفا" عن "غالي": واحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي والمنتخب

السبت 12/مايو/2018 - 12:05 ص
فيفا عن غالي: واحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي والمنتخب
حسام غالي
طباعة
علي نبوي
 

تمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستقبل كروي ناجح لحسام غالي قائد الأهلي، وذلك بعدما أقام مهرجان اعتزاله كرة القدم مساء اليوم.

 

وغرد فيفا على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر": "‏خالص التمنيات لواحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب المصري والنادي الأهلي "الكابيتانو" حسام غالي بمستقبل كروي جديد مليء بنجاحات مستمرة تضاف إلى أمجاده في ملاعب كرة القدم، شكرا حسام غالي".

"فيفا" عن "غالي": واحد من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص الأهلي والمنتخب
المزيد عن: منتخب مصر فيفا رياضة حسام غالي الاتحاد الدولى لكرة القدم الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 12:40:04 AM