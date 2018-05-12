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حالة الطقس اليوم السبت 12/5/2018 في مصر والدول العربية

السبت 12/مايو/2018 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 12/5/2018 في مصر والدول العربية
الطقس
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نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط رياح جنوبية غربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة.

حالة الطقس اليوم فى مصر 
كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس ؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا لطيف ليلا.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية
 
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نهارًا:
ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وواضح، بحيث تتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.
 
ويكون الطقس ربيعياً دافئاً في عموم المناطق صباحاً، مع ظهور تدريجي للسُحب المتوسطة والعالية.
 
وتدريجياً مع ساعات العصر والمساء، تسود الأحوال الجوية الخماسينية بحيث تتحوّل الأجواء إلى مغبرة بشكل متفاوت وفرصة لسقوط زخات محلية "طينية" من المطر.
 
وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مُحمّلة ومثيرة للغبار والأتربة وربما العواصف الرملية في جنوب المملكة.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: جنوبية، نشطة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-50 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً:
تسود الأحوال الجوية الخماسينية في عموم المناطق، حيث تكون الأجواء دافئة وجافة مع تدنٍ متفاوت في مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار.
 
وتغطي السماء كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة (طينية) من المطر.
 
وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.
 
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يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس خماسينياً مغبراً، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. 
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