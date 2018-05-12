محمد صلاح يفجر مفاجأة عن مستقبله مع ليفربول

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، أنه عاشق للنادي الإنجليزي والأجواء الجماهيرية التي تمنحه الحماس باستمرار مشيدًا بسلوك الجماهير وحبهم له الكبير.

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه سعيد مع ليفربول ومع الجماهير جدًا والأجواء تحمسه وتجعله غير مضطر لأن يأخذ "ريسك".

وقال صلاح: " أن هذا كل ما يمكن أن يقوله الفترة الحالية أنا سعيد مع ليفربول".

وأتم صلاح، "خلال مشواري لا أحب أن أشعر أنني في المنطقة المريحة لذلك أسعى لتقديم الأفضل باستمرار".