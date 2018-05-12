ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن مستقبله مع ليفربول

السبت 12/مايو/2018 - 12:00 ص
محمد صلاح يفجر مفاجأة عن مستقبله مع ليفربول
محمد صلاح
طباعة
إسراء شاكر
 

 

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، أنه عاشق للنادي الإنجليزي والأجواء الجماهيرية التي تمنحه الحماس باستمرار مشيدًا بسلوك الجماهير وحبهم له الكبير.

 

وأضاف في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، أنه سعيد مع ليفربول ومع الجماهير جدًا والأجواء تحمسه وتجعله غير مضطر لأن يأخذ "ريسك".

 

وقال صلاح: " أن هذا كل ما يمكن أن يقوله الفترة الحالية أنا سعيد مع ليفربول".

 

وأتم صلاح، "خلال مشواري لا أحب أن أشعر أنني في المنطقة المريحة لذلك أسعى لتقديم الأفضل باستمرار".

المزيد عن: منتخب مصر مفأجاة محمد صلاح ليفربول ريال مدريد رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 12:40:01 AM