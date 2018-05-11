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محمد صلاح يدافع عن كوبر: "نتائجه تتكلم عنه ومين قال إننا مش بنلعب كورة حلوة"

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:46 م
محمد صلاح يدافع عن كوبر: نتائجه تتكلم عنه ومين قال إننا مش بنلعب كورة حلوة
كوبر وصلاح
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إسراء شاكر
 

 

دافع الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن مدربه بمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، بسبب الانتقادات التي توجه له بشأن أداء الفراعنة تحت قيادته.

 

وقال صلاح في تصريحات خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، إن النتائج والإنجازات التي حققها كوبر مع منتخب مصر هي التي تتحدث عنه وليس شئ آخر.

 

وأكد صلاح، على أن المنتخب صعد لبطولة أمم إفريقيا مع كوبر، وصعد كأس العالم أيضًا معه فالنتائج والإنجازات هي خير رد على الانتقادات.

 

وتسائل صلاح: "مين قال إن المنتخب مش بيلعب كورة حلوة مع كوبر؟"، منتقدًا ما يوجه للأرجنتيني من انتقادات حادة مؤكدًا أن النتائج أهم من الأولويات التي يتحدث عنها المشجعين.

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