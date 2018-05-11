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الفلاحين: نريد غزو العالم مرة آخرى بـ الفلاحة

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:55 م
الفلاحين: نريد غزو العالم مرة آخرى بـ الفلاحة
جمال أبو عوض
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أمنية فوزي
 
قال جمال أبو عوض، نائب نقيب عام فلاحين مصر، إن هناك فارق كبير بين الفلاح البسيط في الوادي، وبين المستثمر في مشروع المليون ونصف فدان، لافتا إلى أن الفلاح المصري البسيط غير قادر على استخدام الصوب في الزراعة نظرا لتكلفتها العالية.

وأضاف أبو عوض، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن النقابة العامة لفلاحين مصر تتبني قضية الفلاح الصغير، منوها أن أول مهنة امتهمها المصري القديم هي "الفلاحة".

وتابع: "نريد غزو العالم مرة أخرى من خلال الفلاحة، والوقوف بجانب الفلاح المصري البسيط، والغلبان".
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