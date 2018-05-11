المترو: "التكلفة الحقيقية لسعر التذكرة 20 جنيهًا.. وغيرنا البوابات منعًا للتزويغ"



وأضاف "عبدالهادي"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن رواد المترو عليهم عمل اشتراكات بتخفيضات الـ57%، مؤكدًا أنه لا زيادة في اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.



وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أن التكلفة الحقيقية لسعر تذكرة مترو الأنفاق 20 جنيهًا، منوها أنه تم تغيير بوابات التذاكر لمنع "تزويغ الركاب".



قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن زيادة أسعار تذاكر المترو كانت من المفترض أن تزداد في فبراير الماضي ولكن الوزير أجل القرار.