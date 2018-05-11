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مدرب الإسماعيلي: أهدي المركز الثاني للجماهير

الجمعة 11/مايو/2018 - 11:12 م
مدرب الإسماعيلي: أهدي المركز الثاني للجماهير
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الفجر الرياضي
 


عبر محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلى عن رضاه إثر التعادل أمام المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الــ24 من عمر مسابقة الدورى.

 

وأضاف أبوجريشة فى تصريحات عقب المباراة :"نحن الأحق ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ،قدمنا موسم جيد وتعرضنا لبعض العقبات".

 

وواصل :"أهدى هذا المركز لجماهير الإسماعيلى التى حرصت على مؤازرة الفريق فى كل مكان من أجل تحقيق الانتصارات ، وأشكر مجلس الإدارة على تهيئة الاجواء المناسبة على تحقيق وصافة الدورى بعد غياب طويل".

 

وأكمل تصريحاته :"عانينا من بعض الغيابات على رأسها خط الدفاع بأكمله لكن اللاعبين قدموا أداء قتالى فى الملعب ،وكنا قريبين من تحقيق الانتصار".

 

وأتم حديثه :"نجحنا فى عزل اللاعبين عن الهزيمة التى تعرضنا لها أمام الكاس وتسببت فى توديعنا البطولة من الدور نصف النهائى".

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