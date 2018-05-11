صبحي: أتمنى التواجد في مونديال روسيا وسعيد بتواجدي مع ستوك

أعرب رمضان صبحي نجم ستوك سيتي عن رغبته في التواجد في مونديال روسيا منتصف يونيو المقبل، كما أعرب عن سعادته بالتواجد مع ستوك سيتي.





وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية mbc مصر : " سعيد بتواجدي في ستوك على الرغم من عدم سعادة الكثيرين لأني الموسم الماضي لم العب مباريات كثيرة ولعبت هذا الموسم مباريات أكثر من الموسم الماضي".





وأضاف :"عندما وصلني عرض ستوك كنت في الأهلي وكان حلمي الاحتراف واخبروني برفض أي عرض قبلها لرغبتهم في بقائي معهم ولكن فور وصول عرض ستوك الذي كان جيدا عرضته على محمود طاهر رئيس النادي في ذلك الوقت وأقنعته بالموافقة عليه".





واختتم صبحي تصريحاته قائلاً : " أتمنى التواجد في مونديال روسيا ومن حق كوبر اختيار اللاعب الأكثر مشاركة مع فريقه".



