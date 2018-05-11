في عيد ميلادها الـ36.. إليكِ أجمل إطلالات "كرستين دانست" الجمالية

خيارات النجمة العالمية الشقراء كرستين دانست في عالم الجمال تبدو متماهية كثيرا مع شخصيتها الرقيقة والهادئة. فبطلة "سبايدر مان" في السلسلة الأولى من الفيلم الذي حقق نجاحات ضخمة، تبدو دوما جميلة بدون مبالغة برسمات مكياج مشرقة وتسريحات شعر نجمع فيها الرقي والأناقة.





وتتم كرستين دانست اليوم عامها الـ36، وبهذه المناسبة نرصد لكم الخطوط العريضة لأجمل اطلالاتها الجمالية:





رسمات مكياج ناعمة

تتمتع كيرستين دانست بملامح اوروبية جميلة تجمع ما بين البشرة الفاتحة اللون والشعر الاشقر مع العينين الملونتين، جمالها الطبيعي هذا جعلها تقتنع بأنها لا تحتاج الكثير من المكياج والمبالغة لإبراز جاذبيتها خصوصا مع امتلاء وجهها الذي يمنحها لمسة طفولية، فنرى حرصها على الاطلالة بأسلوب ناعم ومشرق في آن واحد.





كرستين دانست 2018

تتجنب الحسناء الشقراء تقنيات المكياج المبالغة من رسمات كونتور الوجه والهايلاتينج لتكتفي بمكياج تقليدي ترتكز فيه على توحيد لون بشرتها الفاتحة بطبقة خفيفة من كريم الأساس، وتكسر حدة بياض بشرتها بملسة بلاشر وردية، اما لعينيها الملونتين فتميل الى التنويع برسمات ما بين العين العارية مع الماسكارا والرموش المكثفة، وبين ظلال العيون الدخانية وتحديد رسمة العين بالكحل الخفيف.





وتكمل جاذبيتها بإجادتها اختيار الوان روج متدرجة بين الاحمر والزهري والنيود مع حرصها على اختيار النوعية اللامعة لتبدو شفتيها الرقيقتين بحجم اكبر عن شكلهما الحقيقي.





تسريحات شعر كرستين دانست